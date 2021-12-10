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Культура
10 декабря 2021  13:46
Оксана Романова

Министр культуры РТ на встрече с Ольгой Любимовой обсудит музейные стандарты страны

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Министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова отправилась в Санкт-Петербург, где на встрече с министром культуры России Ольгой Любимовой примет участие в обсуждении музейных стандартов муниципальных музеев страны.

«Мы будем во главе с министром культуры Российской Федерации Ольгой Борисовной Любимовой обсуждать концепцию музейных стандартов муниципальных музеев. Действительно, музеи — это сегодня одна из тех тем, которые находятся в зоне пристального внимания у руководства страны и являются одним из приоритетов развития государственной политики», — сказала Ирада Аюпова на открытии выставки в Музее ИЗО РТ, приуроченной к 140-летию художника Николая Фешина.

Выставка в Казани включает в том числе экспонаты из Государственного Русского музея, Научно-исследовательского музея при Российской Академии художеств и частной коллекции. Основная часть произведений выставки «Николай Фешин. К 140-летию со дня рождения» — предметы из фондов ГМИИ РТ (Музея ИЗО РТ).

#ирада аюпова #Минкультуры РФ #музеи татарстана
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