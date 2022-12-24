Министр культуры РТ Ирада Аюпова: «У культуры не должно быть страусиной позиции»

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова провела итоговую встречу года с представителями СМИ. Руководитель ведомства предложила журналистам самим назвать наиболее яркие, резонансные и даже скандальные события в области культуры, случившиеся в уходящем году, и прокомментировала их.

«Следующий год будет не менее активным — это Год национальных культур и традиций, и очень хочется, чтобы этот год оказался не безликим, а наполненным ярким событийным календарем», — сказала глава Минкультуры Татарстана.

Среди запомнившихся событий 2022 года журналисты назвали внезапное заявление организаторов фестиваля «Великий Болгар» о завершении его истории, премьеру Казанского ТЮЗа «Здесь был Кай», гастроли театра имени Вахтангова с постановками «Война и мир» и «Евгений Онегин», состояние исторической части Казанского зоопарка и открытие молельной комнаты в цирке. А также разразившийся в социальных сетях скандал из-за балета «Личности Миллигана», который, по мнению тех, кто постановку не видел, но начал ее осуждать еще до премьеры, подрывает традиционные ценности.

«У культуры не должно быть страусиной позиции. Невозможно отгородиться и сказать, что мы будем рассказывать только о сказках. Да, сказки — это целое направление. Тогда давайте Кафку отменим всего, зачем он нам — тяжело читать. Или Толстого всего. Есть произведения, например, „Анна Каренина“, которое тоже далеко от традиционных культурно-нравственных ценностей. Литература, живопись — любое искусство призвано вскрывать проблемы общества. Его деятельность направлена прежде всего на высмеивание пороков, так было всегда. Доверие людей к искусству строится на том, что искусство вскрывает проблемы общества», — подчеркнула министр.

«Это (огульная критика в соцсетях — прим. Т-и) выявило другую сторону: нам нужно больше коммуницировать с родительским сообществом, с помощью СМИ коммуницировать со зрителями, чтобы они понимали, как делать нельзя. Если ты не показываешь, что такое плохо, то люди не будут понимать, что такое хорошо. Полемика об искусстве — очень хороший фактор. Культура общества будет развиваться тогда, когда будет коммуникация внутри самого культурного сообщества. Хотя я понимаю, что движущей силой развития культуры является конфликт», — добавила Ирада Аюпова.

Министр культуры также обратила внимание на то, что в Татарстане стало появляться много площадок социального предпринимательства. При этом одним из его направлений всё чаще становится просветительская деятельность. Вместе с тем излишнее привлечение внимания к собственным благим деяниям снижает их ценность, уверена она.

«Если сегодня нет информации о событии в СМИ, то событие, можно считать, не состоялось. Вы летописцы нашей культурной жизни, — обратилась Ирада Аюпова к журналистам. — Спасибо вам, что задаете неприятные вопросы, звоните напрямую... Мне очень хочется на будущий год попросить вас больше делать акцент не на [деятельности] чиновников, а собирать отзывы, отклики тех людей, кто пришел на мероприятие. Для меня это очень ценная информация — я хочу сама понять, где у нас больше уязвимости и чего у нас не хватает. Иногда обидно, что мероприятие прошло, а труд людей, которые его делали, не виден. Хочется, чтобы статьи не были только негативными или только позитивными — надо организовать дискуссию. Очень важно, чтобы вопрос освещался хотя бы с двух разных точек зрения».

«Здоровья, определенности больше и научиться не видеть всё в черном свете», — пожелала Аюпова представителям медиа в новом году.