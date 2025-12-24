Министр культуры РФ Любимова посетила премьеру фильма «Приключения Буратино»

Министр культуры РФ Ольга Любимова посетила премьеру российского фильма «Золотой ключик, или приключения Буратино». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.

Презентацию кинокартины провели продюсеры Федор Бондарчук, Михаил Врубель, Александр Андрющенко, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, а также режиссер Игорь Волошин. Создатели рассказали, что на площадке кинопарка «Москино» был построен настоящий город с улицами, лавками и даже театром. Благодарственные слова за поддержку при создании «Буратино» Министерству культуры России и лично Ольге Любимовой сказал Федор Бондарчук.

Премьера картины запланирована на 1 января и состоится в год 90-летнего юбилея с момента публикации книги Алексея Толстого, по мотивам которой было снято кино. Главные роли в фильме исполняли Виталия Корниенко, Александр Яценко, Анастасия Талызина и другие. Музыку написал композитор Алексей Рыбников, являющийся автором музыки к телефильму «Приключения Буратино» 1976 года.