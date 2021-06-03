Министр Кировской области извинилась перед «КАМАЗом» за оскорбления автогиганта

Министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова принесла извинения ПАО «КАМАЗ» за резкие высказывания о продукции автогиганта. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил руководитель пресс-службы компании Олег Афанасьев.

«Алла Албегова принесла публичные извинения в социальной сети „ВКонтакте“. Мы изучаем ее заявление и, если оно соответствует нашим требованиям, мы его примем. У нас нет задачи конфликтовать с министром», — отметил собеседник агентства.

27 мая, на заседании Законодательного собрания Кировской области Албегова объяснила, что «Вятавтодор» предпочел мусоровозы марки Mercedes, потому что «КАМАЗы» — это «хлам» и «металлолом». При этом министр отметила, что является патриотом своей страны, однако, по ее мнению, отечественный автопром уступает по качеству транспорта автотехники западным производителям.

«Это очевидный факт. <...> Когда импортная техника служит по десять лет, а когда наши „КАМАЗы“ через три года — это хлам, металлолом, тут задумаешься и оценишь», — высказала свое мнение Албегова.

По словам Афанасьева, 28 мая руководство «КАМАЗа» направило письмо губернатору Кировской области Игорю Васильеву с требованием об опровержении высказываний.

«Когда Албегова сделала громкие заявления, мы написали письмо на имя губернатора с требованием разъяснить позицию министра и принести извинения за необоснованные оскорбления в адрес компании, так как посчитали их клеветой и неправдой», — сказал Афанасьев.

Представители завода дали на извинения 15 дней, после чего намеревались обратиться в суд. Извинения от Албеговой прозвучали 2 июня.

Свой выпад в сторону завода из Набережных Челнов министр объяснила волнением.

«Приношу свои извинения ПАО „КАМАЗ“ за некорректные высказывания в отношении качества продукции компании, допущенные мной во время выступления на заседании Законодательного Собрания Кировской области. Безусловно, ПАО „КАМАЗ“ с его более чем 50-летней историей, имеет огромный и уникальный опыт производства специализированной техники, является одним из ведущих предприятий российской автомобильной промышленности. Я не сомневаюсь в качественных и иных характеристиках выпускаемых ПАО „КАМАЗ“ моделей машин. Произнесенные мной слова были сказаны в состоянии волнения, „на эмоциях“ и не отражают мое отношение к продукции ПАО „КАМАЗ“. Искренне сожалею о произошедшем», — написала министр.

Первый секретарь Кировского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Законодательном Собрании Кировской области Сергей Мамаев призвал Албегову публично извиниться на предстоящем пленарном заседании Законодательного собрания. По его мнению, извинения также должны быть опубликованы на сайте министерства и Правительства Кировской области.

«Кроме того, вы должны ответить на вопрос — почему и на каких основаниях были закуплены дорогостоящие „Мерседесы“, а не „КАМАЗы“, которые дешевле и менее прихотливы к погодным условиям, чем немецкий автопром. Напомню, что покупку „Мерседесов“ вы обосновывали низким качеством „КАМАЗов“», — настоял депутат.