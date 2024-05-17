Министр из Омана: Коридор «Север — Юг» поможет расширить рамки сотрудничества

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Соглашения о создании транспортных коридоров, в том числе российского «Север – Юг» — это очень важные проекты, которые помогают расширить рамки сотрудничества и инвестиции между странами. Об этом заявил министр экономики Султаната Оман Саид Бен Мохаммед Аль-Сакри на пленарной сессий KazanForum.

«Есть возможность связать эти проекты с другими уже реализованными или планирующимися. Необходимые основы уже заложены, и мы должны действовать дальше», – добавил он.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.