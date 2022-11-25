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Ру Тат
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Политика
25 ноября 2022  15:38

Министр иностранных дел Венгрии назвал США бенефициаром рецессии в Европе

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Бенефициаром рецессии в Европе являются Соединенные Штаты. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Движение экономики Европы в сторону рецессии – это хорошая новость для экономики США и выглядит так, что Америка смогла из этого получить выгоду», – сказал министр. 

Он отметил, что ситуация в Европе плачевна, поскольку Еврокомиссия, скорее, препятствует притоку инвестиций в страны-члены Евросоюза.

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