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Министр иностранных дел Индонезии прибыл в Казань на саммит БРИКС
В Казань для участия в саммите БРИКС прибыл министр иностранных дел Индонезии Сугионо.
В международном аэропорту его тепло поприветствовали, угостили татарским национальным блюдом чак-чаком и рассказали об его отличиях от хлеба-соли.
Сегодня в Казани стартует саммит БРИКС, который продлится три дня. Мероприятие началось церемонией встречи глав делегаций стран — участниц события, прибывающих на неформальный обед.
Этим утром в столицу Татарстана уже прибыли Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, Президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса и другие.
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