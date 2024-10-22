Министр иностранных дел Индонезии прибыл в Казань на саммит БРИКС

Фото: © Алексей Даничев, фотохост-агентство brics-russia2024.ru

В Казань для участия в саммите БРИКС прибыл министр иностранных дел Индонезии Сугионо.

В международном аэропорту его тепло поприветствовали, угостили татарским национальным блюдом чак-чаком и рассказали об его отличиях от хлеба-соли.

Сегодня в Казани стартует саммит БРИКС, который продлится три дня. Мероприятие началось церемонией встречи глав делегаций стран — участниц события, прибывающих на неформальный обед.

Этим утром в столицу Татарстана уже прибыли Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, Президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса и другие.