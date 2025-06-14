Министр иностранных дел Армении призвал не допускать эскалации конфликта в Иране

Министры иностранных дел Армении и Ирана Арарат Мирзоян и Аббас Арагчи провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обострение ситуации в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

Мирзоян отметил, что стороны обменялись мнениями по поводу последних событий и текущей обстановки. Он подчеркнул, что Армения настаивает на важности управления региональными рисками и недопущения дальнейшей эскалации. По его словам, контакты с Ираном продолжаются, в том числе в рамках обсуждений на площадке МАГАТЭ.