Министр финансов РТ: «В 2023-м в Татарстане наблюдается положительная динамика доходов»

Из сравнения доходной и расходной частей бюджета Татарстана за 2022 год с показателями последних лет следует, что в финансовом отношении прошлый год был самым лучшим. Об этом заявил Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Государственного Совета Татарстана Леонид Якунин.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Доходы по итогам 2022 года к аналогичному периоду 2021-го выросли на 24,5%, а расходы — на 38%. Несмотря на введенные санкции, беспрецедентное внешнее давление и то, что логистический рынок был отрезан, руководство и бизнес-сообщество Татарстана смогли найти множество цепочек, которые позволили достойно отработать в экономическом плане 2022 год», — подчеркнул он.

Председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Госсовета РТ также отметил, что продвижение в этом направлении — результат усилий Правительства республики, которое активно контролировало состояние и развитие экономики и предоставляло льготы предпринимателям Татарстана, чтобы бизнес не чувствовал колоссальной нагрузки.

«С начала 2022 года в республике увеличилось число предпринимателей — владельцев малого и среднего бизнеса. Нас радует и тот факт, что многие из них не снизили доходность. Это позволило бюджету Татарстана в 2022 году достичь таких результатов», — констатировал Леонид Якунин.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Доходы бюджета Татарстана за 2022 год составили 452,7 млрд рублей, расходы — 463,1 млрд, что привело к превышению расходов над доходами на 10,4 млрд рублей. Такие данные на заседании Комитета по бюджету, налогам и финансам Госсовета привел министр финансов РТ Радик Гайзатуллин.

«Государственный долг на конец прошлого года составил 130,5 млрд рублей — в целом эти цифры находятся в пределах бюджета республики и составляют 47% от собственного дохода. Тем не менее общий размер прибыли организаций Татарстана в 2022 году составил 892,5 млрд рублей. Основной объем прибыли приходится на предприятия, осуществляющие деятельность в сфере добычи полезных ископаемых, и на обрабатывающие производства», — пояснил Гайзатуллин.

По его словам, инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий и организаций Татарстана по итогам 2022 года составили 587,1 млрд рублей. Из них за счет собственных средств были инвестированы 331,6 млрд, за счет привлеченных средств — 255,5 млрд.

«С начала 2023 года мы наблюдаем в Татарстане положительную динамику доходов. Однако успокаиваться еще рано, особенно это касается налога на прибыль организаций республики, который зависит от итогов работы предприятий. Многие организации в течение года могут испытать те или иные экономические трудности, из-за чего возрастут расходы и уменьшится налог на прибыль. Ряд законодательных актов, принятых на федеральном уровне, возможно, создаст напряженность в исполнении доходной части республиканского и консолидированного бюджета», — резюмировал министр финансов РТ.