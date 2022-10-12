В бюджет Татарстана за 9 месяцев этого года поступило 310 млрд рублей доходов

По итогам девяти месяцев этого года в Татарстане наблюдается положительная динамика и по доходам, и по расходам. Об этом сообщил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин на пресс-конференции в Госсовете РТ.

По его словам, в консолидированный бюджет республики поступило 310 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. С учетом федеральных средств общий объем доходов консолидированного бюджета составил 361,3 млрд рублей.

В казну Татарстана мобилизовано 268,6 млрд рублей собственных доходов, с учетом безвозмездных поступлений этот показатель составил 319,9 млрд рублей.

«Это позволяет своевременно финансировать все расходы, предусмотренные как в республиканском, так и в местных бюджетах. Все программы будут профинансированы в полном объеме, на сегодня никаких сокращений нет», — заверил министр финансов.

«То есть 2022 год неплохой, — подытожил Гайзатуллин. — Расчеты до конца года позволяют сказать, что все обязательства будут выполнены».