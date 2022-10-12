Радик Гайзатуллин: Местные бюджеты на 2023 год сформированы без дефицита

Дефицит бюджета Татарстана на 2023 год сконцентрирован в республиканском бюджете, сообщил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин. По его словам, бюджеты всех муниципальных районов, городских округов и поселений прогнозируются бездефицитными.

«В республиканском бюджете расходы больше запланированных доходов. А источником погашения дефицита, согласно Бюджетному кодексу, могут быть остатки на начало года, заимствования от Минфина России и дополнительные доходы, — пояснил он. — Поскольку выделение кредитов из федерального бюджета не планируется, мы рассчитываем на остаток средств в начале года. Средства, которые будут поступать в течение этого года, мы обязаны будем оставить для выполнения ряда расходных позиций в 2023 году».

Министр финансов напомнил, что бюджет республики на следующий год внесен Президентом Татарстана в следующих объемах: доходы — 333,9 млрд рублей, расходы — 361 млрд рублей, дефицит — 27,1 млрд рублей. Консолидированный бюджет Республики Татарстан прогнозируется в следующих объемах: доходы — 394,4 млрд рублей, расходы — 421,5 млрд рублей с дефицитом в размере 27,1 млрд рублей.

Один из самых крупных доходов в бюджете 2023 года — налог на прибыль. На следующий год он запланирован в сумме порядка 103 млрд рублей. Около 80 % поступлений налога на прибыль обеспечивают крупные предприятия. Поступления в консолидированный бюджет НДФЛ, как ожидается, составят 116,8 млрд рублей.

Как подчеркнул Гайзатуллин, доходная часть бюджета Татарстана на трехлетний период формировалась в соответствии с «базовым» вариантом министерства экономического развития РФ и основных показателей социально-экономического развития республики, разработанных министерством экономики нашей республики.