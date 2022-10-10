Министр экономики Японии заявил о важности проекта «Сахалин-1» для страны

Проект «Сахалин-1» остается важным для энергообеспечения Японии. Об этом министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура заявил в эфире канала NHK, сообщает РИА Новости.

«Япония зависит на 90% от поставок нефти из стран Ближнего Востока, однако проект „Сахалин-1“ является важным с точки зрения диверсификации каналов импорта и обеспечения стабильных поставок», — отметил глава Минэко.

Он добавил, что на сегодня Япония не импортирует нефть через «Сахалин-1». По его министра, японские власти хотели бы прояснить намерения Москвы и принять решение по дальнейшим действиям с учетом тесных консультаций с вовлеченным сторонами.

7 октября Президент России Владимир Путин поручил Кабмину создать нового, российского оператора проекта «Сахалин-1» — ему перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited («дочка» ExxonMobil), который владеет долей в 30%. Компания сообщила в марте о намерении выйти из проекта, в апреле — о введении режима форс-мажора, из-за чего добыча нефти и газа полностью остановилась.