Министр экономики: Сегодня в Татарстане активно развивается сектор партнерских финансов

Сегодня в Татарстане сектор партнерских финансов активно развивается, работают организации, предоставляющие услуги в данной области. Об этом заявил заместитель Премьер-министра РТ – министр экономики Мидхат Шагиахметов на сессии по партнерскому финансированию в Финансовом конгрессе Банка России, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге.

Шагиахметов отметил, что организации предоставляют возможность получения потребительского и бизнес-финансирования, жилищного финансирования на условиях рассрочки, лизинга в соответствии с требованиями шариата и вложения средств через инвестиционные договоры и паевые фонды. «Два банка предлагают дебетовую карту, соответствующую принципам партнерских финансов», – сообщил министр.

Финансовый конгресс Банка России стартовал в Санкт-Петербурге 6 июля. Как отмечают в Минэкономики РТ, конгресс является одним из главных событий финансово-экономической сферы.

Конгресс собрал представителей крупнейших российских банков и других компаний финансовой сферы, органов государственной власти, зарубежных национальных банков. В конгрессе принимают участие более 850 гостей.

Деловая программа конгресса состоит из 28 панельных дискуссий с участием более ста спикеров. Планируется обсудить вопросы регулирования в финансовом секторе, развития экономики в новых условиях денежно-кредитной политики и многие другие темы.