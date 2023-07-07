Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Министр экономики: Сегодня в Татарстане активно развивается сектор партнерских финансов
Сегодня в Татарстане сектор партнерских финансов активно развивается, работают организации, предоставляющие услуги в данной области. Об этом заявил заместитель Премьер-министра РТ – министр экономики Мидхат Шагиахметов на сессии по партнерскому финансированию в Финансовом конгрессе Банка России, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге.
Шагиахметов отметил, что организации предоставляют возможность получения потребительского и бизнес-финансирования, жилищного финансирования на условиях рассрочки, лизинга в соответствии с требованиями шариата и вложения средств через инвестиционные договоры и паевые фонды. «Два банка предлагают дебетовую карту, соответствующую принципам партнерских финансов», – сообщил министр.
Финансовый конгресс Банка России стартовал в Санкт-Петербурге 6 июля. Как отмечают в Минэкономики РТ, конгресс является одним из главных событий финансово-экономической сферы.
Конгресс собрал представителей крупнейших российских банков и других компаний финансовой сферы, органов государственной власти, зарубежных национальных банков. В конгрессе принимают участие более 850 гостей.
Деловая программа конгресса состоит из 28 панельных дискуссий с участием более ста спикеров. Планируется обсудить вопросы регулирования в финансовом секторе, развития экономики в новых условиях денежно-кредитной политики и многие другие темы.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»