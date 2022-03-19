Министр экономики РТ: В Татарстане отменено 2,2 тыс. проверок малого бизнеса

С момента введения моратория на проведение плановых проверок бизнеса федеральными, региональными и муниципальными органами контроля в Татарстане отменено 2,2 тыс. проверок, сообщил министр экономики республики Мидхат Шагиахметов на традиционном совещании в Доме Правительства РТ под руководством Президента Татарстана Рустама Минниханова.

По его словам, министерство экономики провело совещание со всеми контрольно-надзорными органами, прокуратурой республики и объединениями предпринимателей, где были обсуждены вопросы реализации особенностей проведения проверок в 2022 году.

«В результате введенного с 10 марта моратория на проведение плановых проверок бизнеса федеральными, региональными и муниципальными органами контроля отменено 2 211 проверок, прекращено 512 начатых проверок», - сообщил Шагиахметов.

В целом, чтобы малый и средний бизнес адаптировался к новым условиям на федеральном уровне, принято несколько решений: предусмотрены кредитные каникулы, мораторий на банкротство, запрет на блокировку операций по счетам должников по налогам до 1 июня 2022 года, увеличен срока договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Бизнесменам будут компенсироваться банковские комиссии за расчеты через Систему быстрых платежей. «Задача – максимально их использовать», ­- обратил внимание Шагиахметов.