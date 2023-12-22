Министр экономики РТ рассказал о преимуществах исламского финансирования

Фото: «Татар-информ»

Некоторые инструменты партнерского финансирования имеют ряд преимуществ в сравнении с традиционным, в частности, по средней доходности от вложенных средств в партнерские финансы через инвестиционные договоры и паевые фонды. Об этом заявил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, пишет «Интерфакс».

Еще пользователи партнерских финансовых услуг получают доступ к мерам господдержки. По словам спикера, по материнскому капиталу и налогообложению деятельности исламского финансирования уже нашли конкретные решения. Что касается регулирования, то Минфин России получил все разъяснения по НДС и получению налоговых вычетов на период эксперимента.

Шагиахметов подчеркнул, что власти продолжают работать над адаптацией и других мер поддержки, отправляют на федеральный уровень ряд предложений.

Он отметил, что ранее банкам запрещали производить операции, имеющие отношение к продуктам исламского банкинга. В поисках решений банкам пришлось увеличить цену продукта и сроки вывода его на рынок. Как итог – продукт потерял свою конкурентноспособность и привлекательность для клиента.

В новых законах все эти моменты учли и разрешили банкам предлагать гражданам продукты на практически тех же условиях, что и по стандартным сервисам банков. При этом все эти продукты на 100% отвечают требованиям исламского банкинга.