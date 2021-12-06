Министр экономики РТ ответил на вопросы предпринимателей в ходе личной беседы

В Доме предпринимателя РТ прошла встреча представителей малого и среднего бизнеса, деловых организаций и общественных объединений республики с заместителем Премьер-министра Республики Татарстан — министром экономики Мидхатом Шагиахметовым, сообщила пресс-служба Министерства экономики РТ.

В ходе встречи министр экономики РТ вместе с другими спикерами ответил на вопросы присутствующих в зале и подключенных по онлайн-каналам предпринимателей.

Мидхат Шагиахметов отметил значимую роль бизнеса в экономике Татарстана и похвалил малые и средние компании которые продолжают развитие, несмотря на неблагоприятные условия, вызванные пандемией коронавируса.

«Практически одна треть работает в сфере малого и среднего бизнеса. Тот вклад, который предприниматели вносят в развитие республики, неоценим. Более 750 тысяч рабочих мест создают в республике малые и средние предприятия. Поэтому для Правительства РТ поддержка малого и среднего бизнеса является одним из важнейших, приоритетных направлений», — подчеркнул руководитель Министерства экономики.

Министр добавил, что Татарстан активно реализует федеральные меры поддержки в условиях продолжающейся пандемии и ведет работу с каждым потенциальным получателем этих мер поддержки.

«Для предпринимателей, не попавших в федеральный перечень мер поддержки, мы ввели дополнительные республиканские меры поддержки. Так нам удалось расширить число получателей помощи. Мы это делали как в прошлом, так и в этом году, когда объявили новые федеральные формы поддержки бизнеса», — сообщил Мидхат Шагиахметов.