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Министр экономики РТ открыл новую детскую школу искусств в Буинске
В Буинске состоялось открытие новой детской школы искусств, на торжественном открытии присутствовал министр экономики республики Мидхат Шагиахметов. Он отметил важность открытия объекта не только для района, но и для всей республики.
«Это один из знаковых объектов для Буинского района и для всей республики, особенно когда речь идет о детских учреждениях, об объектах для наших детей», — сказал министр.
Этого дня с нетерпением ждали учителя и многочисленные ученики детской школы искусств Буинска. Регина Шарафутдинова три года посещает занятия по хореографии. В тесных классах старого здания уроки проходили в некомфортной обстановке. Девочка ждала открытия новой школы с большой надеждой.
«Школа очень красивая, я очень ждала открытия этой школы», — говорит ученица ДШИ.
На базе школы искусств занимаются порядка 300 детей. Здесь их обучают по двум направления — предпрофессиональном и общеразвивающем. С открытием новой школы появилась возможность введения новых направлений в творчестве.
«В нашей школе искусств есть направления, которые новые будут, это гончарное искусство и еще направления, которые мы откроем, отделение скрипки», — поделилась директор ДШИ Буинска Альбина Каримова.
Школа была построена и возведена при поддержке Правительства Республики Татарстан, учитывая приоритетные цели национальных проектов.
Учреждение детского творчества представляет собой трёхэтажное здание с подземной частью, общая площадь которого составляет 2942,6 кв. метров. Оно рассчитано на 220 мест.
На первом этаже предусмотрены мастерская металлообработки на 10 учащихся с кладовой, судомодельная мастерская на 8 учащихся с бассейном, класс военно-патриотического воспитания на 15 учащихся, актовый зал на 120 мест с помещением артистической.
На втором этаже расположены два танцевальных зала с раздевальными для мальчиков и девочек, оборудованными душевыми, класс робототехники, компьютерный класс, гончарная мастерская, кабинет директора с приемной.
На третьем этаже размещены класс для занятий по туризму, класс эколого-биологического направления с лабораторией, реставрационная и швейная мастерские, мастерская авто-, авиамоделирования и ракетостроения, музей краеведения, методический кабинет.
Возле ДШИ планируется озеленение территории с посадкой деревьев и кустарников, устройство газонов. На открытие школы было направлено почти 200 млн рублей.
Материал подготовлен при участии Рустема Ахмадуллина.
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