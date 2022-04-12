Министр экономики РТ оценил развитие промпарка в Чистополе

Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов в рамках работы оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики посетил сегодня индустриальный парк «Чистополь» и обсудил с руководством компаний-резидентов текущую работу и планы их развития.

«В каждом муниципальном районе нашей республики созданы антикризисные штабы по устойчивому развитию экономики. Сегодня мы объехали наши системообразующие предприятия чистопольского района и не увидели особого снижения объемов производства», - сообщил журналистам Шагиахметов.

В ходе визита министр экономики РТ посетил производства резидентов ТОСЭР «Чистополь»: ООО «Камлит», «Обувная компания «Барс», «Чистопольский завод пластмасс», «Технология успеха». Все эти компании продолжают развиваться и планируют расширение производства, несмотря на повышение цен из-за санкционного давления.

Шагиахметов выяснил у руководителей компаний какие проблемы в производстве на сегодняшний день наиболее актуальны и какие меры поддержки могут улучшить экономическое положение предприятий. Все возникшие у глав предприятий проблемы и предложения министерство приняло к рассмотрению.

«Все вопросы, которые возникают в результате введения санкций против России, оперативно решаются, что подтверждают руководители компаний. Мне отрадно слышать, что все производители нацелены на дальнейший рост и развитие», - отметил министр.

Он добавил, что помимо производственных предприятий также посетил торговые точки Чистополя, где убедился в наличии товаров первой необходимости и продуктов с длительным сроком хранения.

«Весь ассортимент присутствует на полках: сахар, мука, хлебобулочные изделия, молочная продукция. Работа по обеспечению жителей всем необходимым ведется в Чистополе на очень высоком уровне», - подчеркнул Шагиахметов.