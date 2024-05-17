Министр экономики Омана: Необходимо расширить транспортный коридор «Север – Юг»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Необходимо расширить транспортный коридор «Север – Юг» и разработать дорожную карту развития товарооборота между Россией, Ираном, Индией, районами Кавказа, Средней Азии и Ближнего Востока. Об этом заявил министр экономики Омана Саид Мохаммед Ахмед Аль Сакри на KazanForum.

«Оман обладает рядом преимуществ, которые делают его важным игроком в сфере логистики в регионе и мире. Стратегически важное положение Омана, имеющего 3 тыс. км береговой линии, делает наши порты важными звеньями международной торговли. Эти порты имеют развитую инфраструктуру и работают эффективно», – сказал спикер на сессии «Развитие МТК, проходящих через страны Азии и Ближнего Востока».

Он подчеркнул, что Оман способен обеспечить высокий уровень логистического обслуживания.

Международный транспортный коридор (МТК) «Север – Юг» – мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов от Санкт-Петербурга до порта Мумбай (Индия) общей протяженностью 7,2 тыс. км. Создан для привлечения транзитных грузопотоков из Индии, Ирана и других стран Персидского залива на российскую территорию.

Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая. Он проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.