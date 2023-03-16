Министр экономики Армении оценил число переехавших в страну граждан России

Более 100 тыс. граждан России в 2022 году перебрались в Армению. Об этом рассказал министр экономики закавказской страны Ваган Керобян в интервью газете «Ведомости».

«Чистая релокация за 2022 год — примерно 108–110 тысяч граждан. То есть столько россиян приехали в Армению и остались на постоянное проживание», — пояснил армянский чиновник.

По оценке главы Минэкономики Армении, в среднем россияне открывают в этом государстве «по 500 бизнесов в год». За прошлый год были зарегистрированы 2,5 тыс. юридических лиц с российскими участниками и еще 4 тыс. индивидуальных предпринимателей. В некоторых фирмах при этом могут работать до 600–700 сотрудников, уточнил он.

Керобян также обратил внимание на то, что переезд граждан РФ способствовал ощутимому росту армянской экономики. Из общего прироста ВВП в 12,6% «релокация создала более 3 процентных пунктов».

Кроме того, на фоне широкомасштабных боевых действий на Украине и вызванных ими санкций товарооборот между Россией и Арменией вырос в два раза (импорт — в полтора раза, а экспорт — в четыре раза).

Ранее Керобян заявлял, что из России, Беларуси и Украины в Армению с февраля 2022 по 1 марта 2023 года перебрались 113 753 человека, из которых 64 862 являются армянами по происхождению.

Тогда министр экономики Армении утверждал, что за прошлый год релоканты из РФ открыли в стране 7328 субъектов бизнеса, включая 2345 предприятий и примерно 5 тыс. ИП. Из них около 3,9 тыс. заняты в разработке программного обеспечения, 399 — в сопутствующих отраслях IT, а 679 — в сфере торговли.