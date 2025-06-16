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Экономика 16 июня 2025 15:55

Министр экономического развития РФ подтвердил укрепление рубля и снижение инфляции

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Министр экономического развития России Максим Решетников заявил о продолжении укрепления курса рубля и снижении инфляции. Об этом сообщается в официальном Телеграм-канале правительства РФ по итогам совещания по экономической ситуации, которое прошло под председательством вице-премьера России Александра Новака.

«Министр экономического развития Максим Решетников отметил продолжение укрепления курса рубля, а также снижение инфляции», — говорится в сообщении.

В рамках совещания Новак поручил Минэкономразвития и Минфину продолжить тщательный мониторинг экономической ситуации с оценкой актуальных рисков до конца текущего года.

Снижение инфляции соответствует целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

#Минэкономразвития РФ #курс рубля #инфляция
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