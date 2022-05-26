Министр экономического развития призвал вернуться к равновесному курсу рубля

Курс рубля необходимо постепенно приводить к прежним значениям, считает министр экономического развития РФ Максим Решетников. Слишком высокая стоимость российской валюты сделает невозможным импортозамещение.

«Сейчас мы говорим, что нам нужно импортозамещение, но если мы говорим о том, что такой курс будет в долгосрочном плане, то, конечно, никакие проекты импортозамещения бизнес не запустит, потому что они будут неконкурентоспособными», — передает слова главы Минэкономразвития РФ «Интерфакс».

Решетников добавил, что реальный эффективный курс рубля на 40% крепче, чем в среднем за последние 5 лет.

Однако низкая стоимость доллара мешает производителям восстанавливать каналы импорта.

«Конечно, какое-то его укрепление неизбежно, но, тем не менее, то что мы сейчас наблюдаем, мы исходим из того, что это такая ситуация локального минимума», — подчеркнул министр.