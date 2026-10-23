Министр экологии Зиганшин провел экскурсию для первых гостей центра «Ак-Илбирс»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Министр экологии Азат Зиганшин провел экскурсию для первых гостей центра «Ак-Илбирс». Об этом сообщает пресс-служба МЭПР РТ.

Центр площадью 1600 кв. м расположен на территории Иссык-Кульского государственного заповедника Кыргызской Республики. Гостям показали административное и лабораторное здания, музейно-конгрессный и жилой корпуса, а также ветеринарное здание. Зиганшин подчеркнул, что лаборатория станет основной площадкой для исследований снежного барса в Кыргызской Республике.

«Здесь будут изучать генетику, физиологию и здоровье животных. В распоряжении ученых будет современное оборудование: приборы для ПЦР-анализа, микроскопы, центрифуги, спектрофотометры, а также морозильные камеры для хранения биоматериалов. Это позволит создать криобанк – запас генетического материала вида на долгие годы», – сказал он.

В лабораториях будут готовить пробы, выделять ДНК, проводить анализы и следить за гормональным и иммунным статусом животных. Полученные данные объединят в единую базу о здоровье и генетических особенностях каждой особи. На этой основе ученые смогут принимать обоснованные решения о подборе пар, сохранении генетического разнообразия и подготовке животных к возвращению в природу.

Лабораторное здание также станет площадкой для совместных исследований с участием ученых России, Кыргызстана и других стран. Это позволит обмениваться данными, проводить международные программы и работать над сохранением снежного барса.

В ветеринарном блоке созданы условия для медицинского сопровождения животных: смотровой кабинет, операционная, стационар и процедурные помещения. Специалисты смогут проводить осмотры, делать прививки, оперировать и помогать животным восстанавливаться после травм и болезней.

Кроме того, в центре есть кормокухня, где обеспечивается приготовление и хранение кормов. Предусмотрены помещения для подготовки и порционирования кормов, морозильные камеры и зона санитарной обработки, что позволяет готовить полноценные рационы и кормовую базу для тренировки охотничьих навыков животных.

«Вместе все эти объекты создают основу для научной работы и ветеринарного контроля. Результат – новые знания о снежном барсе и практическая база для восстановления популяции. Мы сможем передавать методики, обучать специалистов и включать наши исследования в международные программы сохранения природы», – рассказал Азат Зиганшин.

Особое место в центре занимает творчество юных жителей двух республик: здесь представлены рисунки школьников Татарстана и Кыргызстана, посвященные снежному барсу.

Подробнее про центр «Ак-Илбирс» читайте в материале «Татар-информа» – Новый центр «Ак-Илбирс»: как Татарстан спасает популяцию снежного барса.