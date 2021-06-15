Министр экологии Татарстана спрогнозировал в регионе богатый рыбный год

Министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков назвал уровень воды в Волге на территории региона после завершения паводка идеальным. Ведомство прогнозирует в этом сезоне большое количество рыбы в речной системе.

«Уровень воды в Волге в этом году благополучен и для судоходства, и для нереста: зафиксировано 52,28 м по балтийской системе по гидропосту Верхний Услон. Максимально у нас вода поднималась 53,62 м. Я считаю, в этом году, как и подтверждает наука, эта отметка была идеальной для прохождения нереста. Территории, где были заливные луга, где обычно нерестятся рыбы, были заполнены водой, причем она там стояла, и температурный режим был положительный — идеально для нереста. Ожидаем, что в Куйбышевском водохранилище рыбы будет больше», — сказал Шадриков на выездной пресс-конференции по приказанской акватории Волги.

Он напомнил, что Куйбышевское водохранилище — лишь одно из гидросооружений Волжско-камского каскада, затрагивающего 15 регионов России. Уровень воды в нем поддерживается согласно правилам использования, которые, в свою очередь, основаны на серьезном научном исследовании. В этом году в период весеннего половодья Министерство экологии Татарстана стало участником шести дискуссий межрегиональных рабочих групп по недопущению подтоплений территорий. И дважды ведомство и Президент РТ обращались к экспертам Росводресурсов с просьбой скорректировать уровень воды в Волге.

«Мы два раза корректировали уровень сбросных расходов, так как увеличивались боковые притоки и с верхней Волги вода приходила (дожди были, неделю стояли). Нас услышали, поддержали, хотя вопросы были и по Астрахани, и по Волгограду. Для Волгограда нужна сельхозполка, для Астрахани — рыбная полка, мы являемся третьей столицей, у нас много туристов, которые должны получать прекрасные впечатления, посещая Казань [по водному пути]. Это дорогого стоит», — отметил министр экологии Татарстана.

Повышенный уровень воды, констатировал Шадриков, имел место быть в Зеленодольском районе республики с конца апреля до середины мая из-за увеличения дождевых паводков и притока с Верхней Волги, однако с завершением паводка уровень наполненности водохранилища близ Казани снижается до нормальных значений на летний период.