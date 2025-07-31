Министр экологии Татарстана провел встречу с участником программы «Батырлар»

В Министерстве экологии Республики Татарстан состоялась встреча главы ведомства Александра Шадрикова с ветераном специальной военной операции Игорем Егоровым. Он стал одним из участников программы «Батырлар. Герои Татарстана», которая направлена на поддержку бойцов СВО и формирование из их числа кадрового резерва региона. В рамках программы Шадриков был назначен наставником Игоря Яковлевича и провел с ним первую официальную встречу, об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РТ.

Разговор получился по-настоящему теплым — участников объединяет не только патриотизм, но и профессиональное прошлое. С 2001 по 2004 год Игорь Егоров работал главным специалистом Юго-Восточного территориального управления Министерства экологии РТ, затем — в управлении по охране и использованию объектов животного мира. После возвращения с передовой он вновь вернулся в родное ведомство — на этот раз в должности старшего специалиста.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы охраны окружающей среды, рационального природопользования и вовлечения граждан в экологические инициативы. Александр Шадриков рассказал о текущих проектах министерства и подчеркнул, что работа экологов сегодня выходит далеко за рамки стандартного контроля:

«Наше министерство сегодня — это не просто контролирующий орган. Мы запускаем научные проекты, работаем с молодежью, привлекаем общественность к решению экологических проблем. И главное — реализуем масштабные мероприятия по национальному проекту «Экологическое благополучие». Нам важно, чтобы природные богатства республики сохранялись и приумножались», — рассказал Александр Шадриков.

Игорь Егоров, в свою очередь, выразил признательность за поддержку и доверие, а также поделился своими намерениями продолжать служение республике, теперь — в мирной сфере:

«Когда я узнал, что могу принять участие в программе «Батырлар», решил сразу — это мой шанс быть еще полезнее для республики. Прошел отбор из почти 1600 претендентов и теперь очень рад этой возможности. Считаю, что каждый из нас должен делать все от него зависящее для своей Родины — кто-то защищает ее на передовой, а кто-то трудится здесь, в родных местах, на благо людей и природы», — поделился Игорь Егоров.

Глава Минэкологии также отметил значимость республиканской программы, реализуемой по поручению Рустама Минниханова. Александр Шадриков подчеркнул, что программа наставничества «дает уникальную возможность не только помочь ветеранам, но и привлечь в управление республикой людей с сильным характером и твердыми принципами».

Проект «Батырлар. Герои Татарстана» — это инициатива, направленная на создание кадрового резерва из числа ветеранов СВО. Программа предполагает обучение, наставничество и последующее трудоустройство в органы государственной и муниципальной власти, а также в смежные сферы. Всего на участие в проекте поступило около 1600 заявок, по итогам трЕхэтапного отбора к обучению допущены 45 человек.