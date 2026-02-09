news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 9 февраля 2026 17:06

Министр экологии РТ провел встречу с участником программы «Батырлар. Герои Татарстана»

Читайте нас в
Телеграм

Министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин провел первую встречу со своим подопечным по программе «Батырлар. Герои Татарстана» Игорем Егоровым, который после возвращения с передовой работает в Минэкологии РТ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Встреча прошла в преддверии Дня защитника Отечества.

Игорь Егоров ранее уже трудился в системе министерства – с 2001 по 2004 годы он был главным специалистом Юго-Восточного территориального управления Минэкологии РТ, а позже работал в Управлении по охране и использованию объектов животного мира.

Сейчас он снова служит в ведомстве и активно занимается просветительской работой: встречается со школьниками, рассказывает об экологии и патриотизме. В рамках программы он готовит проект, посвященный работе с волонтерами.

«Когда я узнал о программе "Батырлар", решил сразу – это мой шанс быть еще полезнее для республики. Прошел отбор из почти 1600 претендентов и теперь очень рад этой возможности. Считаю, что каждый из нас должен делать все от него зависящее для своей Родины – кто-то защищает ее на передовой, а кто-то доблестно трудится здесь, в тылу, на благо людей и природы», – поделился Игорь Егоров.

Азат Зиганшин отметил особую значимость программы наставничества, которая реализуется по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова.

«Такая инициатива дает уникальную возможность не только помочь ветеранам, но и привлечь в управление республикой людей с сильным характером, твердыми принципами и настоящей доблестью – качествами, которые мы особенно чтим», – отметил министр.

#Батырлар. Герои Татарстана #Минэкологии РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов принял участие в открытии памятной доски Кариму Хакимову

Рустам Минниханов принял участие в открытии памятной доски Кариму Хакимову

8 февраля 2026
Раис РТ принял участие в презентации Года «Казань – культурная столица исламского мира»

Раис РТ принял участие в презентации Года «Казань – культурная столица исламского мира»

8 февраля 2026