Министр экологии РТ поздравил татарстанцев с Днем полярника

Министр экологии Татарстана Азат Зиганшин поздравил татарстанцев с Днем полярника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В своем обращении к ветеранам и действующим специалистам полярных исследований глава Минэкологии РТ подчеркнул, что этот праздник по праву считается днем настоящих героев.

«С Днем полярника, дорогие друзья! Этот праздник – дань уважения сильнейшим духом людям, для которых суровые арктические просторы стали родным домом, местом ежедневного подвига и самоотверженного труда», – отметил министр.

Азат Зиганшин подчеркнул вклад российских ученых, геологов, строителей, летчиков и моряков в изучение полярных областей. По его словам, десятки экспедиций, современные научные станции, уникальная платформа «Северный полюс» – все это результат самоотверженного труда специалистов.

«Республика Татарстан расположена далеко от арктических льдов и метелей, но и здесь с глубоким уважением следят за вашей работой. Нам особенно приятно, что среди полярников есть наши земляки. Они с честью несут вахту в суровых условиях, доказывая: стойкость и профессионализм не зависят от того, где ты родился».

Министр отметил и важную экологическую миссию полярников. Он напомнил, что их труд – это не только наука и экономика, но и бережное отношение к хрупкой природе Арктики и Антарктики.

«Вы стоите на страже уникальной экосистемы, защищаете экологический баланс планеты, и это служение достойно глубокого уважения», – добавил Азат Зиганшин.

В завершение он пожелал всем причастным крепкого здоровья, надежной связи с домом и новых открытий.

«Пусть каждый ваш день будет согрет теплом близких, а ветры полярных широт приносят только хорошие новости. С праздником!» – резюмировал министр экологии Татарстана.