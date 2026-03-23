Министр экологии РТ поздравил метеорологов с профессиональным праздником

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Азат Зиганшин поздравил сотрудников и ветеранов гидрометеорологической службы с профессиональным праздником, который отмечается сегодня во всем мире.

В своем обращении министр подчеркнул особую значимость труда метеорологов для безопасности и устойчивого развития региона.

«Вот уже почти два века российские метеорологи ежедневно заглядывают в будущее, чтобы защитить настоящее. Ваша работа – это гораздо больше, чем просто цифры на мониторах и линии на графиках. Это фундамент, на котором строится безопасность страны и работа всех сфер жизнеобеспечения», – отметил он.

Глава ведомства акцентировал внимание на том, что от точности прогнозов зависит благополучие ключевых транспортно-энергетических систем, включая Волжско-Камский каскад, а также работа аграриев, строителей, пилотов и врачей.

«Каждое утро миллионов людей начинается с вашего прогноза. Вы не просто предупреждаете о капризах природы – вы помогаете экономить ресурсы, предотвращать катастрофы и спасать человеческие жизни. Ваша готовность действовать оперативно и принимать верные решения даже в самых сложных условиях заслуживает глубокого уважения», – говорится в поздравлении министра.

В завершение Азат Зиганшин пожелал работникам гидрометеорологической службы крепкого здоровья, благополучия, неизменно точных прогнозов и новых профессиональных успехов.