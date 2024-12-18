Министр экологии РТ поучаствовал в первом Экосовете стран ЕАЭС в Москве

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

16-17 декабря в Москве состоялась Учредительная конференция Международного научно-общественного экологического совета стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Событие объединило экспертов из различных областей, в том числе работающих в сфере охраны окружающей среды – это руководители национальных Академий наук, госструктур, делового и экспертного сообществ стран союза, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Общая цель — найти совместные решения наболевших проблем, понять, как развивать экономику, снижая воздействие на окружающую среду, в том числе в рамках достижения целей нового национального проекта «Экологическое благополучие».

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета подчеркнул, что экологическая и климатическая повестка становится важным направлением взаимодействия стран ЕАЭС. По его словам, именно сотрудничество в этих сферах открывает новые перспективы для совместного решения общих проблем, связанных с изменением климата и охраной окружающей среды.

Создание Международного научно-общественного экологического совета ЕАЭС стало важным шагом к формированию независимой экспертной платформы, которая объединит знания и практики для решения ключевых задач в области экологии, природопользования и устойчивого развития.

«Круглые столы в рамках этого мероприятия связаны с вопросами, которые волнуют сегодня не только Россию, но и все страны ЕАЭС. Это и вопросы обращения с отходами, и сохранения водных ресурсов, и экологическое образование», — рассказал Степан Калмыков, Вице-президент РАН.

В рамках круглого стола «Актуальные формы координации и взаимодействия научных, общественных, деловых кругов в поддержании экологической безопасности» выступил с докладом министр экологии Татарстана Александр Шадриков.

Он отметил, что эффективное противодействие экологическим вызовам возможно только через объединение усилий науки, власти, общества и бизнеса.

«Татарстан – динамично растущий регион с ежегодным ростом промышленного производства. С 1998 года объем ВРП республики вырос в 3 раза, при этом уровень негативного воздействия на экологию снизился. Количество выбросов в атмосферный воздух сократилось на 24,1%, количество сбросов в водные объекты на 67,2 %. Такой баланс динамики держать непросто и возможно только в тесном конструктивном диалоге государства, бизнеса, науки и общества».

В качестве примера спикер привел промышленные предприятия Республики, которые в рамках заключенных Соглашений передают данные со своих автоматических постов наблюдений за качеством атмосферного воздуха в министерство экологии.

8 таких постов установлены в Нижнекамском районе (ПАО «Нижнекамскнефтехим» – 5 ед., АО «ТАИФ-НК» – 2 ед., АО «ТАНЕКО» – 1 ед.), 3 поста установлены ПАО «Татнефть» в г. Альметьевск, 1 пост ПАО «Казаньоргсинтез» в г. Казань.

«Это пример открытости и экологической ответственности наших крупных компаний нефтехимии», – подчеркнул Александр Шадриков в своем выступлении.

Также в своем докладе он рассказал о проектах по декарбонизации. Напомним, в республике создана рабочая группа по вопросам климатической политики и планов по декарбонизации, в которую вошли представители промышленных предприятий, Академии наук, вузов и министерств. Принят План мероприятий реализации Стратегии социально-экономического развития с низким уровнем выбросов парниковых газов Татарстана, который включает 57 мероприятий и 28 организаций исполнителей. План рассчитан на достижение углеродной нейтральность республики к 2050 году. За 10 лет баланс нетто парниковых газов уже снизился на 27,7% и составляет 23 млн. тонн в СО2 эквиваленте.