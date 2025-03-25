Министр цифрового развития РТ спрогнозировал рост спроса на айтишников

Министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин спрогнозировал рост спроса на кадры в сфере информационных технологий.

«Спрос на кадры в области IT будет с каждым годом только расти, немножко спрос будет видоизменяться. Например, сегодня, по экспертным оценкам, 30% мирового кода уже пишут не люди», — ответил корреспонденту «Татар-информа» Хайруллин.

Вопрос о спросе на айтишников в будущем был задан в рамках активного развития детского IT-образования в республике. Сегодня большое внимание уделяется подготовке будущего кадрового резерва в области цифровых технологий.

Как отметил Хайруллин на встрече Министерства цифрового развития РТ с ИТ-компаниями совместно с детским IT-парком, сейчас планируется организовать 150 центров, где детей будут обучать программированию в городах по всей России: Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске и других.

«Поэтому рекомендую всем родителям обратить на это внимание. Нужно очень скрупулезно над этим работать, но за этим большое будущее», — считает Хайруллин.