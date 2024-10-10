Министр цифрового развития ЛНР приехал в Рубежное с рабочим визитом

Фото: Минцифры ЛНР

На совещания в Рубежное приехали Министр цифрового развития ЛНР Андрей Ершов и депутат Народного Совета Юрий Юров. На встрече также присутствовали представители Администрации города, Совета депутатов, ЛТК, МФЦ, Образования и Почты ЛНР.

Фото: © Минцифры ЛНР

На совещании поднимались вопросы о нехватке окон обслуживания в МФЦ. Министр пообещал увеличить количество окон до шести:



«Это изменение должно улучшить качество обслуживания граждан, снизить очереди и сделать получение услуг более комфортным», — отметил Андрей Ершов.

Фото: © Минцифры ЛНР

Он обратил внимание на важность работы инструментов обратной связи, таких как ПОС и госпаблики с жителями района:



«В муниципальных структурах уже давно используется система обратной связи. На официальных веб-ресурсах и в социальных сетях размещены специальные баннеры, которые позволяют гражданам легко отправлять обращения в электронном формате. Прошу вас проследить за тем, чтобы эти баннеры были размещены на сайтах подведомственных организаций, а госпаблики имели свою госметку. Госметка необходима для уверенности жителей в достоверности любой публикуемой информации в госпаблике», — добавил Андрей Ершов.



В честь 10-й годовщины образования Почты ЛНР Ершов посетил два почтовых отделения и поздравили сотрудников.