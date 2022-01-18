В более чем 60 деревнях Татарстана появится сеть 4G

В этом году в более чем 60 деревнях и селах Татарстана с населением от 100 до 300 человек появится 4G-связь. Об этом на брифинге в Кабмине сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

По словам главы ведомства, на сегодняшний день в Татарстане расположены 624 малочисленных пункта, в которых отсутствует связь 4G.

«Мы пользуемся различными сервисами, смотрим YouТube, социальные сети, обмениваемся сообщениями, и всегда мы видим на экране своего телефона LTE — 4G — это уже стало нормой и стандартом. А в 624 населенных пунктах сеть 4G напросто отсутствует. Да, там есть сотовая связь, 2G, можно позвонить соседу, в скорую помощь. В 2022 году как минимум в 61 населенном пункте Татарстана, в которых проживает по 100, 200 и 300 человек, будут построены вышки 4G», — отметил спикер.

Эти пункты определены голосованием на портале государственных услуг в 2022 году.