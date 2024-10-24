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Глава МИД Бразилии выступил за создание независимого Палестинского государства
Мира на Ближнем Востоке не будет до тех пор, пока не будет создано независимое Палестинское государство. Об этом заявил министр иностранных дел Бразилии Мауро Луис Иекер Виейра.
«Решение о существовании Палестинского государства было принято 75 лет назад ООН. Нет оправдания террористическим актам, которые совершает ХАМАС, но и реакция Израиля стала коллективным наказанием для палестинского народа», – сказал министр.
По его словам, обострение ситуации в Ливане не должно перерасти в тотальную войну.
«Избежание эскалации также имеет решающее значение в конфликте на Украине. Это послание, которое пытаются распространить Бразилия и Китай, а также еще 11 стран. Мы создали клуб мира для диалога и поиска долгосрочного решения», – отметил Виейра.
Он добавил, что решить проблему можно через «уважение принципов суверенитета территориальной ценности и рассмотрение законных интересов безопасности». «Нам нужен мир, чтобы сосредоточиться на решении больших мировых проблем», – подчеркнул министр.
Виейра также выразил надежду на то, что Куба будет исключена из списка стран – спонсоров терроризма. По его мнению, это включение было незаконно.
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