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Политика 24 октября 2024 12:37

Глава МИД Бразилии выступил за создание независимого Палестинского государства

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Мира на Ближнем Востоке не будет до тех пор, пока не будет создано независимое Палестинское государство. Об этом заявил министр иностранных дел Бразилии Мауро Луис Иекер Виейра.

«Решение о существовании Палестинского государства было принято 75 лет назад ООН. Нет оправдания террористическим актам, которые совершает ХАМАС, но и реакция Израиля стала коллективным наказанием для палестинского народа», – сказал министр.

По его словам, обострение ситуации в Ливане не должно перерасти в тотальную войну.

«Избежание эскалации также имеет решающее значение в конфликте на Украине. Это послание, которое пытаются распространить Бразилия и Китай, а также еще 11 стран. Мы создали клуб мира для диалога и поиска долгосрочного решения», – отметил Виейра.

Он добавил, что решить проблему можно через «уважение принципов суверенитета территориальной ценности и рассмотрение законных интересов безопасности». «Нам нужен мир, чтобы сосредоточиться на решении больших мировых проблем», – подчеркнул министр.

Виейра также выразил надежду на то, что Куба будет исключена из списка стран – спонсоров терроризма. По его мнению, это включение было незаконно.

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#саммит БРИКС #БРИКС #Бразилия #Палестина
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