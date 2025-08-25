news_header_top
Общество 25 августа 2025 18:56

Министерство юстиции РТ помогло первоклассникам подготовиться к школе

Фото: пресс-служба Министерства юстиции РТ

В преддверии нового учебного года Министерство юстиции Республики Татарстан присоединилось к ежегодной благотворительной акции «Помоги собраться в школу!». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Раис республики Рустам Минниханов ранее подчеркивал важность 1 сентября как особенно волнительного дня для первоклассников и их родителей, отметив значимость поступления в школу для каждого ребенка.

В здании Министерства для детей сотрудников, которые впервые пойдут в школу, был организован праздничный день. Для юных гостей подготовили экскурсию по музею Министерства, познавательную викторину и праздничный обед. Особым впечатлением для первоклассников стала возможность посидеть в кресле министра юстиции.

Первый заместитель министра юстиции Республики Татарстан Илья Гомзик напомнил, что более десяти лет Министерство поддерживает традицию помощи будущим первоклассникам в подготовке к важному этапу их жизни, а также вручил детям подарочные портфели, пожелав им увлекательного учебного года и верных школьных друзей.

