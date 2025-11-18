Министерство юстиции РТ подвело итоги конкурса антикоррупционной экспертизы

Фото: пресс-служба Министерства юстиции РТ

В Министерстве юстиции РТ приняли решение, что в 2025 году премия по проведению антикоррупционной экспертизы правовых актов для независимых экспертов присуждаться не будет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Причиной этому стало то, что ни одна из заявок не набрала минимального количества баллов, требуемого в положении о конкурсе.

«Комиссия состоит из 12 членов, произведение этого количества и 15 баллов составляет 180. Итоговая сумма баллов у участников меньше 180», - пояснили свое решение в конкурсной комиссии.

В ее составе работали представители Управления Министерства юстиции РФ по РТ, Уполномоченный по правам человека в РТ, руководство Министерства юстиции Татарстана и другие.