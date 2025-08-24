Министерство труда России сообщило о трехдневной рабочей неделе в начале ноября

В начале ноября россияне будут работать всего три дня. Это связано с утвержденным Министерством труда РФ графиком переноса выходных в 2025 году, сообщает РИА Новости.

Граждан ждут дополнительные выходные 3 и 4 ноября (понедельник и вторник), а также традиционный уикенд 8 и 9 числа (суббота и воскресенье). Таким образом, рабочими будут только дни с 5 по 7 ноября.

4 ноября в России отпразднуют День народного единства. Однако неделей ранее россиянам предстоит шестидневная рабочая неделя – выходной с понедельника, 3 ноября, будет перенесен на субботу, 1 ноября.