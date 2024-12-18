Министерство спорта РТ определило приоритеты в работе на 2025 год

Сегодня в Министерстве спорта РТ состоялось заседание Общественного совета, который утвердил приоритетные цели и задачи ведомства на 2025 год.

Председатель Общественного совета при Министерстве спорта РТ Эмир Харисов напомнил, что 8 декабря завершилось голосование жителей по определению наиболее важных целей и задач министерства на будущий год. В течение 30 дней в нем приняли участие 2688 человек, 58 из них внесли свои собственные предложения, касающиеся финансовой доступности занятий спортом, увеличения количества объектов, строительства новых спортплощадок, залов, дорожек, их территориальной доступности. Кроме того, татарстанцев интересовала тема увеличения заработных плат или улучшения условий для тренеров, спортсменов. Всего было предложено 19 целей и задач.

Первый замглавы Минспорта РТ Халил Шайхутдинов подчеркнул, что все предложения, которые были внесены самостоятельно, будут проанализированы и взяты в работу. Некоторые из них войдут в повестку итоговой коллегии министерства. Он же и начал обсуждение инициатив, предложив принять не менее пяти и не более семи предложений. Например, Шайхутдинов посчитал нужным объединить два первых обращения как родственные, но совет принял их по отдельности:

— Продолжить развитие спортивной инфраструктуры в Республике Татарстан и обеспечить строительство не менее 23 новых спортивных сооружений, в том числе универсальных спортивных площадок.

— Провести капитальный ремонт не менее 20 спортивных объектов, увеличить долю спортивных объектов, не требующих капитального ремонта, с 83% до 83,3%.

— В целях выявления предрасположенности у детей к занятиям видами спорта, в которых они смогут достичь высоких спортивных результатов, обеспечить создание не менее одного центра раннего физического развития детей.

К слову, в настоящее время в республике работают уже три подобных центра.

— Провести серию спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для участников специальной военной операции и детей-инвалидов, с привлечением не менее 1100 человек.

— Обеспечить стипендией спортсменов, показавших высокие спортивные результаты в международных и всероссийских спортивных соревнованиях, и доплатой их тренеров. Получать выплаты должны не менее 900 спортсменов и 85 тренеров в год.

— Увеличить охват несовершеннолетних, занимающихся в спортивных организациях РТ, из числа несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, не менее чем на 100 человек.

— Увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения с 63,3% до 65%.

Один из пунктов, касающийся тестирования детей, учащихся спортивных школ, после обсуждения не был принят.

Таким образом, члены и эксперты совета определили семь целей и задач, по которым министерство будет работать в 2025 году. Но последнее слово остается за итоговой коллегией Минспорта по итогам 2024 года.