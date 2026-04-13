13 апреля 2026

Министерство спорта РФ опубликовало документ об ужесточении лимита на легионеров

Министерство спорта подготовило проект ужесточения лимита на легионеров в чемпионате России по футболу. Официальный документ был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, в сезоне-2026/2027 команды РПЛ смогут заявлять не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле — не более семи.

На сегодняшний день клубы лиги могут выпускать на поле не более восьми легионеров, а полная заявка может включать в себя до 13 иностранцев.

«Новая волна» в 2026 году пройдет в Казани

13 апреля 2026
Казанские ученые работают над освоением ресурсов Луны

12 апреля 2026
