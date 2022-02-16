Министерство спорта и РФС согласовали новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге

Российский футбольный союз и Министерство спорта Российской Федерации согласовали новый формат лимита на легионеров в чемпионате России по футболу. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, согласно новому лимиту каждый клуб сможет внести в заявку на сезон не более 13 легионеров и не менее 12 россиян, четверо из которых должны являться воспитанниками. При этом одновременно на поле смогут выходить не более восьми иностранцев, не представляющих страны ЕАЭС.

Сообщается, что изменения вступят в силу уже со следующего сезона.

Сейчас клубам Российской премьер-лиги разрешено включать в заявку на сезон не более восьми легионеров.

Первые игры после зимней паузы в чемпионате России стартуют 26 февраля.