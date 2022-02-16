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Спорт
16 февраля 2022  16:26
Дамир Садриев

Министерство спорта и РФС согласовали новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге

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Российский футбольный союз и Министерство спорта Российской Федерации согласовали новый формат лимита на легионеров в чемпионате России по футболу. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, согласно новому лимиту каждый клуб сможет внести в заявку на сезон не более 13 легионеров и не менее 12 россиян, четверо из которых должны являться воспитанниками. При этом одновременно на поле смогут выходить не более восьми иностранцев, не представляющих страны ЕАЭС. 

Сообщается, что изменения вступят в силу уже со следующего сезона.

Сейчас клубам Российской премьер-лиги разрешено включать в заявку на сезон не более восьми легионеров. 

Первые игры после зимней паузы в чемпионате России стартуют 26 февраля.

#Футбол #чемпионат России по футболу
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