Минобразования РТ вручит подарки 14,5 тыс. детей, попавшим в трудные жизненные ситуации

В этом году новогодние подарки по линии образования получат 14,5 тыс. детей из Татарстана. Об этом на брифинге в Кабинете Министров рассказала заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

«Что подведомственно Министерству образования, мы организуем подарки для 14,5 тыс. ребят, которые остались без попечения родителей, которые находятся в сложной жизненной ситуации, для ребят с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в специальных коррекционных учреждениях», – отметила она.

Эти дети получат подарки на средства, выделенные из республиканского бюджета.

По словам Асадуллиной, в 45 муниципальных образованиях республики запланировано 3 тыс. праздников.