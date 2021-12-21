news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
21 декабря 2021  15:02
Эвелина Киселёва

Минобразования РТ вручит подарки 14,5 тыс. детей, попавшим в трудные жизненные ситуации

news_top_970_100

В этом году новогодние подарки по линии образования получат 14,5 тыс. детей из Татарстана. Об этом на брифинге в Кабинете Министров рассказала заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

«Что подведомственно Министерству образования, мы организуем подарки для 14,5 тыс. ребят, которые остались без попечения родителей, которые находятся в сложной жизненной ситуации, для ребят с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в специальных коррекционных учреждениях», – отметила она.

Эти дети получат подарки на средства, выделенные из республиканского бюджета.

По словам Асадуллиной, в 45 муниципальных образованиях республики запланировано 3 тыс. праздников.

#подарки #министерство образования и науки рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное