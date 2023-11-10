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Министерство образования РТ подготовило «настольную книгу» для учителей татарского
Рифат Каюмов
Участники Всероссийского форума «Туган тел» для учителей татарского языка и литературы получат по экземпляру пособия, подготовленного для них министерством образования и науки Татарстана.
Форум пройдет 12 — 14 ноября в Казани и соберет около 800 педагогов, разработчиков учебников и активистов татарских организаций из 30 регионов России.
«Мы поняли необходимость создания пособия, где будут примеры решения самых актуальных задач, которые стоят перед коллегами в регионах. Это пособие станет для них “настольной книгой”», – прокомментировал идею руководитель отдела национального образования министерства образования РТ Ильгиз Халиков на пресс-конференции в «Татар-информе».
В книге содержится правовая информация, касающаяся обучения родным языкам, перечень учебников по федеральным стандартам, ссылки на электронные источники о татарской культуре и по вопросам преподавания татарского языка, выдержки из энциклопедии «Татарика» о выдающихся татарских личностях, годовой план мероприятий министерства с возможностью участия в них учителей татарского языка и контакты татарских общественных организаций.
Также приведена информация о федеральных и республиканских грантах, профессиональных конкурсах учителей, методические рекомендации по составлению заявок на гранты.
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