Министерство образования РФ утвердило даты ЕГЭ для выпускников 2025 года

Министерство образования РФ и Рособрнадзор опубликовали даты Единого Государственного Экзамена, который сдают школьники в 11 классе. Соответствующий приказ был опубликован на официальном портале правовых актов.

Первыми сдавать экзамены будут школьники, выбравшие историю, химию и литературу. У них экзамен пройдет 1 июня. Обязательные выпускные экзамены по русскому языку и математике пройдут 4 и 8 июня соответственно.

Для тех, кто не смог попасть на один из экзаменов, установлено три резервных дня с 22 по 25 июня. Дни для пересдачи экзаменов поставлены на 8 и 9 июля.