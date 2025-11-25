Министерство молодежи РТ продлило прием заявок на Транспортный грант до 1 декабря

Прием заявок на транспортный грант-2025 для студентов продлен до 1 декабря. Об этом сообщает Министерство по делам молодежи РТ.

Транспортный грант представляет собой денежную выплату, которая производится каждый месяц. Размер финансовой поддержки составит 11 000 рублей для Казани, 10 000 рублей – для Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска и Елабуги, и 8 000 рублей – для других муниципальных районов республики.

Участниками конкурса могут стать граждане РФ, граждане иностранных государств, а также лица без гражданства в возрасте от 14 до 35 лет включительно, обучающиеся очно в вузах и колледжах. Кроме того, необходимо, чтобы обучающийся проявил себя в научно– исследовательской, общественной, культурно-творческой деятельности или спорте, а также учился на «хорошо» и «отлично» без академических задолженностей. Социально-нуждающиеся студенты также могут подать заявку.

Конкурс проводится в четыре этапа:

● I этап – «Заявочная кампания» (участники направляют заявку на участие в Конкурсе на сайте) ( до 01.12.2025).

● II этап – «Обработка заявок и определение победителей» (до 24.12.2025).

● III этап – «Оформление и выдача Карт жителей Республики Татарстан».

● IV этап – «Выплаты финансовой поддержки» (январь-июнь 2026 года).

«Мы очень рады большому отклику на Транспортный грант – почти 6 тысяч ребят уже подали заявки. Это здорово, но мы понимаем, что не все могли успеть – у кого-то сессия, у кого-то подработка. Поэтому мы решили дать всем побольше времени и продлили прием заявок до 1 декабря. Хочется, чтобы каждый студент, который старается в учебе, мог немного расслабиться и не думать хотя бы о расходах на транспорт.

Транспортный грант – это реальная помощь тем, кто учится, развивается и старается. Это полностью соответствует духу нацпроекта «Молодежь и дети» – поддерживать инициативных молодых людей не на словах, а на деле»,– рассказала первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина.