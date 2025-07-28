Минкульт РТ отчитался о ходе выполнения публичных целей на 2025 год

Министерство культуры Татарстана отчиталось по реализации публично сформированных целей и задач на 2025 год по итогам II квартала на заседании Общественного совета.

В декабре прошлого года Микульт республики установил семь целей и задач на 2025 год. Доклад о реализации проектов зачитал замминистра культуры республики Дамир Натфуллин. Общественный совет возглавляемый литературным консультантом Союза писателей Республики Татарстан Ниязом Игламовым дал свои комментарии.

Первая цель — расширение информационного освещения деятельности организаций сферы культуры и творческих объединений. В рамках этой задачи на телеканале «Россия Культура» показали документальный фильм про Каюма Насыри «Соединяющий миры». Также «Россия Культура» записала спектакли Татарского академического театра оперы и балеты имени Мусы Джалиля: балет Лорки Мясина «Грек Зорба» и оперу Жоржа Бизе «Кармен» в постановке Марко Гандини. С 17 по 23 мая в Татарстане прошли съемки выпуска проекта телеканала «Моя любовь — Россия!».

Также при поддержки министерства в республике проходят съемки проекта «От Кремля» журналиста Альберта Шакирова. Тизер цикла роликов о культуре и истории муниципальных районов Татарстана показали в кинотеатре «Мир» на открытом смотре кинопродукции, снятой на субсидии ведомства.

К реализации данной задачи Натфуллин также отнес: передачу «Каравай», рубрику «Культурный помощник» утренних шоу «Здравствуйте» и «Манзара», медиапроект Ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ «Милли кунакханэ» и еженедельную аналитическую программу «Точка опоры».

Работа по реализации данной цели продолжится в следующем квартале.

Следующей задачей министерство установило оказание методической и финансовой поддержки 5 детским, 5 молодежным и 2 инклюзивным театральным студиям.

«Цели и задачи установленные в 2024 году нашли отклик у Раиса республики. В этом году решено выделить 9 млн рублей на гранты детским и молодежным театральным студиям», — прокомментировал Натфуллин данный пункт.

На постановку спектаклей из этой суммы выделено по 500 тыс. рублей на 10 грантов, на гастрольную деятельность — по 300 тыс. рублей на 10 грантов, на обучение — по 100 тыс. рублей также на 10 грантов.

Третья публичная цель — организация доступной среды в четырех учреждениях культуры Татарстана для творческой реализации людей с инвалидностью. На девятом заседании Госсовета РТ определили понятие «социокультурная реабилитация и абилитация инвалидов». В рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» планируется строительство и модернизация в 2025 году 11 объектов культуры с установкой оборудования для людей с ОВЗ. Необходимое оборудование установят в Казанском ТЮЗе, где проходит капремонт. В программу капитального ремонта 2025 года вошли 2 учреждения допобразования и 19 сельских домов культуры в муниципальных районах республики.

В рамках задачи по реализации познавательного проекта для детей и молодежи, направленного на популяризацию художественного творчества и истории искусства Татарстана в Центре «Эрмитаж-Казань» разработан сайт с полезной информацией и детским аудиогидом. В течение года Национальный музей РТ проводит «Школу музейного волонтера», а реготделение Союза художников России проводит в Татарстане проект «Подвиг» к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Это лишь самые крупные проекты из реализуемых по данной публичной цели.

Вопросы у Общественного совета вызывал сайт «Слава — Дан Республики Татарстан», о котором замминистра упомянул в рамках задачи по увековечиванию памяти выдающихся личностей и знаменательных событий в республике. По мнению членов совета, ресурс содержит недостаточно информации, а отдельные статьи требуют редактуры.

В прошлом году Институт развития Казани также представил концепцию проекта «Искусство в городе». Работа в этом направлении ведется, оценка исполнения данной публичной цели проведут по итогам года.

Министерство также вовлекает волонтеров культуры и восстановление мемориалов и памятников. На начало 2025 года в Татарстане 13516 волонтеров культуры, 15 представительств и 2 подведомственных Минкульту РТ добровольческих центра. Наиболее активную работу проводит АНО «Я — Добротворец».

В рамках реализации заключительной публичной цели — приобщение молодежи к традиционной культуре и освоение детьми фольклорного наследия народов Татарстана — разрабатывается проект «Республиканская школа молодого фольклориста». Проект предполагает проведение научно-практических конференций, направленных на молодых специалистов. Исполнение данной публичной цели запланировано на следующий квартал.