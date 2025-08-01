Министерство культуры РТ объявило о запуске конкурса произведений для детей и юношества

В день рождения народного поэта Татарстана Роберта Миннуллина Министерство культуры республики и региональный Союз писателей запускают конкурс на лучшее литературное произведение для детей и юношества имени поэта. Об этом организаторы объявили на пресс-конференции «Татар-информа».

Конкурс проводится в третий раз. Его целью организаторы называют повышение интереса детей и юношества к татарскому языку и чтению, развитие современной детской и юношеской литературы.

«В числе задач конкурса – создание популярных детских и юношеских литературных произведений, популяризация татарского языка среди детей и молодежи, поощрение авторов, способных внести значимый вклад в развитие современной детской литературы; выявление новых талантливых авторов», – рассказал заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Художественные произведения будут оценивать в следующих номинациях:

«Лучшее прозаическое произведение для детей или юношества» (повесть или рассказ): I место – 100 тыс. рублей; II место – 80 тыс. рублей; III место – 60 тыс. рублей;

«Лучшее литературное произведение в жанре «Сказка»: I место – 90 тыс. рублей; II место – 70 тыс. рублей; III место – 50 тыс. рублей;

«Лучшее драматическое произведение для детей или юношества»: I место – 120 тыс. рублей; II место – 90 тыс. рублей; III место – 70 тыс. рублей;

«Лучшее детское стихотворение (цикл стихотворений или поэма»): I место – 80 тыс. рублей; II место – 50 тыс. рублей; III место – 40 тыс. рублей.



«Сказочная» номинация» – новинка этого года. В 2023 году так же принимались работы в номинации «Лучший комикс».

«Вы знаете, что Роберт Миннуллин был автором популярных песен. Я смотрю эти номинации – и ни одной номинаций с песней не вижу. Может быть, вы подумали, что этого не нужно, но песни лучше всего воспитывают детей», – предложил писатель Алмаз Хамзин.

Дамир Натфуллин оценил эту идею, однако Роберт Миннуллин не был певцом или композитором. Музыкальные произведения , а поэтическая номинация в конкурсе уже есть.

Заявки на конкурс принимаются до 1 октября 2025 года включительно. Произведения принимаются на татарском языке, от одного автора принимается до трех произведений. В формате PDF работы нужно отправить по электронному адрес: RDetBibl@mail.ru.

В бумажном виде произведения должны быть представлены в Союз писателей РТ (улица Муштари, дом 14).

В экспертную комиссию конкурса, по словам зампреда Союза писателей РТ по творческим вопросам Дании Галяутдиновой, войдут члены Союза писателей РТ, представители Министерства культуры РТ, редакций детских и юношеских журналов, Татарского книжного издательства и Республиканской детской библиотеки им. Миннуллина.

Оценочный этап пройдет со 2 по 20 октября. До 6 ноября будут объявлены победители конкурса.

В 2023 году на конкурс было подано более 135 заявок. Однако за два прошедших конкурса, можно сказать, произведения участников или победителей еще не публиковались. Некоторые писатели добиваются публикации только своими силами.

«Вопрос публикации нужно еще проработать. Конкурс прошел уже два раза, но книги еще, к сожалению, не выходили», – отметила Галяутдинова.