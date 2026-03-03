Министерство культуры РФ выделит 3 млн рублей на проведение «Алтын Минбар» в 2026 году

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На проведение XXII Казанского кинофестиваля «Алтын Минбар» Министерство культуры РФ выделит 3 млн рублей. Соответствующие данные опубликованы на сайте Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов Российской Федерации.

Всего Министерство культуры России поддержит 87 киномероприятий в 2026 году. Из 465 млн рублей 88 млн получат региональные организаторы. На проведение 48-го Московского международного кинофестиваля выделено 125 млн рублей, 20 млн – на проведение 5-го открытого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний», 2,5 млн рублей – на проведение IX Якутского международного кинофестиваля.

Напомним, в прошлом году российский Минкульт выделил на проведение Казанского кинофестиваля «Алтын Минбар» 2 млн рублей.