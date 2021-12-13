Министерство экономики Татарстана начало выплаты субсидий самозанятым

В Татарстане началась выплата субсидий самозанятым гражданам. Работу проводит Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства РТ, подведомственный Минэкономики РТ.

По данным пресс-службы министерства, выплаты получают самозанятые, которые подали заявки в рамках программы «Предоставление субсидий из бюджета Республики Татарстан физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией профессиональной деятельности».

Полученные по программе средства предприниматели смогут направить на приобретение различных товаров и услуг для развития и модернизации своего бизнеса.

Всего за период с 11 октября по 9 ноября 2021 года было принято 476 заявок. на 9 декабря 2021 года Министерством экономики Республики Татарстан приняты положительные решения о предоставлении субсидии на сумму около 25 млн рублей при общем бюджете программы в 50 млн рублей. При этом обработка заявок продолжается.