Предпринимателей Татарстана обучат SMM-технологиям

Министерство экономики Татарстана проведет масштабное онлайн-обучение предпринимателей и самозанятых республики по теме «Как вести бизнес в интернете сегодня», сообщила пресс-служба ведомства.

На онлайн мастер-классах участники узнают, как перейти на новые интернет-площадки без вреда для бизнеса, а также продолжить развивать и продвигать свой товар. Эксперты расскажут об актуальных рекламных платформах и научат тонкостям работы на них, а также анализировать результаты.

В качестве главного спикера выступит основатель первого в России SMM-агентства «Школа эффективного интернет-маркетинга» Дамир Халилов, который работает в сфере интернет-маркетинга уже более 20 лет.

Обучение начнется 18 апреля. Для участия в нем необходимо зарегистрироваться. Подать заявку могут предприниматели и самозанятые Татарстана.