Министерство экономики РТ и КидСпейс проведут курс предпринимательства для школьников

Несколько лет назад считалось, что предпринимателем может стать не каждый. Преградой этому служили многие экономические и социальные факторы, но самым главным препятствием стало отсутствие знаний. Если человек не слыл авантюристом, готовым вложиться в дело несмотря на возможность остаться у разбитого корыта, то он часто отказывался реализовать свои идеи. Недостаток нужных навыков вместе со страхом неудачи не позволили многим по-настоящему интересным задумкам стать реальностью. Для того чтобы не бояться совершать ошибки будучи взрослым, можно и нужно получать грамотный багаж знаний еще в детстве.

Стремясь вырастить образованное, экономически компетентное поколение, в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Министерство экономики Республики Татарстан, Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства РТ, национальный проект по поддержке малого и среднего бизнеса «Мой бизнес» и детский город КидСпейс разработали и организовали проект «Займи идею делом» для учащихся 5-8-х классов. Этот курс, выстроенный в формате деловой игры, должен не только поспособствовать формированию у детей представления о том, что такое предпринимательство, но также понятным и доступным языком объяснить принцип его работы в системе рыночных отношений. Цель проекта — создание условий для изучения предпринимательства как одной из неотъемлемых составляющих социально-экономической практики современного Татарстана. Курс стартует в детском городе КидСпейс 8 ноября и завершится 23 ноября 2021 года.

По итогу прохождения программы курса дети получат уверенные знания о том, кто такие предприниматели и чем они занимаются; узнают, как создается бизнес с появления идеи до ее реализации; познают тонкости таких важных вещей, как маркетинг и реклама, и более того — постараются создать свой первый самостоятельный проект. Важной частью процесса станет развитие необходимых в предпринимательской деятельности навыков: коммуникации, анализа, сравнения и работы с текстом. А самые смелые из ребят, достигшие возраста 14 лет, после прохождения курса смогут применить полученные знания в реальной жизни и попробовать реализовать свои идеи в качестве самозанятого предпринимателя.

Вклад в развитие ребенка сегодня — это вклад в будущее республики. Благодаря курсу «Займи идею делом» дети смогут понять, что предпринимательство — это не только личная выгода, но и возможность удовлетворить потребности общества, в котором они живут.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента РФ Владимира Путина.