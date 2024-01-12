Министерства труда Татарстана и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан и Министерство труда и социальной политики Луганской народной республики подписали соглашение о взаимодействии.

Церемония состоялась на заседании коллегии татарстанского ведомства по итогам 2023 года и целям на 2024 год, которое проходит в казанском IT-парке имени Башира Рамеева.

Помимо этого, управления труда и социальной защиты населения администраций Рубежного и Лисичанска получили сертификаты на компьютерную технику из рук первого заместителя Премьер-министра РТ Рустама Нигматуллина.