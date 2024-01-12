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ЛНР и Татарстан 12 января 2024 12:28

Министерства труда Татарстана и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве

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Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан и Министерство труда и социальной политики Луганской народной республики подписали соглашение о взаимодействии.

Церемония состоялась на заседании коллегии татарстанского ведомства по итогам 2023 года и целям на 2024 год, которое проходит в казанском IT-парке имени Башира Рамеева.

Помимо этого, управления труда и социальной защиты населения администраций Рубежного и Лисичанска получили сертификаты на компьютерную технику из рук первого заместителя Премьер-министра РТ Рустама Нигматуллина.

#ЛНР #минтруда рт #Лисичанск #Рубежное
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