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Министерства труда Татарстана и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан и Министерство труда и социальной политики Луганской народной республики подписали соглашение о взаимодействии.
Церемония состоялась на заседании коллегии татарстанского ведомства по итогам 2023 года и целям на 2024 год, которое проходит в казанском IT-парке имени Башира Рамеева.
Помимо этого, управления труда и социальной защиты населения администраций Рубежного и Лисичанска получили сертификаты на компьютерную технику из рук первого заместителя Премьер-министра РТ Рустама Нигматуллина.
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